Il numero 12026 della rivista digitale si rivolge a dirigenti scolastici, DSGA, staff di scuola e personale, offrendo aggiornamenti su nuove indicazioni nazionali, contrasto dell'illegalità, competenze trasversali, istruzione parentale, scuola e privacy, legge 106 e altri temi rilevanti per la gestione scolastica. La rivista viene pubblicata trimestralmente in formato sfogliabile.

Il numero 12026 della rivista trimestrale in formato digitale sfogliabile dedicata ai Dirigenti scolastici, ai DSGA, al middle management della scuola e a tutto il personale scolastico. A cura di Angelo Prontera. Hanno collaborato Valentina Baldini, Dante Capriulo, Antonio D’Itollo, Maria Maddalena Di Maglie, Giuseppe Lo Friddo, Vito Andrea Mariggiò, Mario Maviglia. Questo numero offre un quadro aggiornato. L'articolo Gestire la scuola, le novità 2026 (scarica la rivista): nuove indicazioni nazionali, contrasto dei fenomeni di illegalità, competenze trasversali, istruzione parentale, scuola e privacy, legge 106 e molto altro.... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare: al via le indicazioni 2025/26 per la Campania. Procedure, scadenze e novità per gli Esami di StatoL’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha pubblicato le indicazioni operative per l’anno scolastico 20252026 relative alla Scuola in Ospedale...

Linee Guida istruzione parentale: nota di trasmissione nuove indicazioniIl documento, rivolto a genitori e istituzioni scolastiche, mira a semplificare l’accesso e la gestione dell’istruzione parentale, chiarendo gli...

