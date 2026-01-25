Scherma primo storico podio per Bertini | è bronzo nella Coppa del Mondo di sciabola

Nella tappa di Salt Lake City, in USA, Cosimo Bertini ha ottenuto il suo primo podio in carriera nella Coppa del Mondo di sciabola maschile, conquistando una medaglia di bronzo. Un risultato importante che segna un passo avanti per l’atleta e per la scherma italiana, confermando il valore emergente del giovane atleta nel circuito internazionale.

Dopo aver superato le qualificazioni, Bertini è entrato nel tabellone principale con il piede giusto. Al primo turno ha battuto il tunisino Fares Ferjani per 15-11, prima di vincere il derby azzurro contro Matteo Neri per 15-12. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Negli ottavi ha firmato il risultato più sorprendente di tutta la sua gara, imponendosi per 15-14 contro l’ungherese Aron Szilagy, tre volte campione olimpico nonché favorito per la vittoria finale.🔗 Leggi su Sportface.it

