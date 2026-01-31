Nipah | sintomi simili a quelli dell’influenza ma rischio di decesso rapido richiede allerta immediata

In India sono stati segnalati due nuovi casi di infezione da virus Nipah. Il virus, molto pericoloso, provoca sintomi simili all’influenza ma può portare rapidamente alla morte. Le autorità chiedono massima attenzione e vigilanza.

Due nuovi casi di infezione da virus Nipah sono stati registrati in India, riportando al centro dell’attenzione un patogeno che, nonostante non si diffonda facilmente tra persone, è considerato tra i più pericolosi al mondo per la sua letalità. Il virus, scoperto negli anni Novanta in Malesia, ha un tasso di mortalità che può superare il 50%, rendendolo una delle minacce più gravi nel panorama delle malattie infettive emergenti. I sintomi iniziali, spesso confusi con quelli di un’influenza comune, includono febbre alta, mal di testa, nausea e dolori muscolari. Ma entro poche ore, senza avvertimenti chiari, la condizione del paziente può precipitare: il sistema nervoso centrale viene colpito con violenza, portando a confusione mentale, convulsioni e, in molti casi, coma irreversibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

In Europa, le autorità sanitare rassicurano: il rischio di contrarre il virus Nipah per chi viaggia o vive nel Bengala occidentale in India è considerato molto basso.

Il virus Nipah sta attirando l’attenzione sanitaria a causa dei sintomi che possono richiedere la quarantena, simile a quanto avvenuto durante il COVID-19.

