A Bologna si tiene una retrospettiva dedicata a Ruth Orkin, fotografa americana nota per un’immagine scattata a Firenze. La mostra presenta diverse sue opere, tra cui la celebre fotografia che ha suscitato ampio interesse. L’esposizione si concentra sui lavori di Orkin, evidenziando il suo ruolo nel panorama della fotografia internazionale. La rassegna rimane aperta al pubblico per un certo periodo.

Una grande retrospettiva a Bologna celebra l’artista americana che con un solo scatto a Firenze ridefinì per sempre il dibattito sulla libertà femminile. È il 1951 quando una giovane fotografa americana si aggira per le strade di Firenze con la sua Leica al collo. Ha appena concluso un’importante missione per Life Magazine in Israele e ora, libera da impegni, lascia che i suoi occhi scandaglino la città. In un albergo del centro incontra Ninalee Craig, un’altra americana, poco più che ventenne, pittrice e avventuriera solitaria nel Vecchio Continente. Tra le due scatta qualcosa di immediato, una scintilla di complicità. Ruth Orkin propone di documentare cosa significhi essere donne sole per le strade d’Europa. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Ruth Orkin a Bologna: la fotografa che ha sfidato il mondo con un click

Articoli correlati

La grande mostra antologica dedicata alla reporter Ruth OrkinScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Dal 5 marzo al 19...

Addio al gigante che ha sfidato il destino: è morto in Messico l’uomo più obeso del mondo. Era arrivato a pesare 600 chiliL’anno si chiude con un triste epilogo che per anni ha fatto parlare e scrivere di un drammatico primato: si è spenta proprio alla vigilia di Natale...

Tutto quello che riguarda Ruth Orkin

Temi più discussi: Ruth Orkin e Saul Leiter: a Palazzo Pallavicini a Bologna due mostre per due protagonisti della fotografia americana del XX secolo; A Bologna l’universo visivo di Ruth Orkin: il tempo come illusione narrativa; A Bologna la prima antologica dedicata a Ruth Orkin; Ruth Orkin. The Illusion of Time, la grande fotografa in una mostra a Palazzo Pallavicini.

Ruth Orkin in mostra a Bologna: da Hollywood a New York, gli scatti che catturano il movimentoPer Ruth Orkin (Boston, 3 settembre 1921 – New York, 16 gennaio 1985) il grande fascino della fotografia è l’immagine che cattura un movimento, un istante, colgiere l’attimo come nei fotogrammi dei fi ... tg.la7.it

A Bologna un'antologica della fotografa e regista Usa Ruth OrkinLa più ampia antologica organizzata in Italia e dedicata a Ruth Orkin (1921-1985), fotoreporter, fotografa e regista statunitense tra le più rilevanti del ventesimo secolo, sarà ospitata dal 5 marzo a ... ansa.it

Ruth Orkin in mostra a Bologna: da Hollywood a New York, gli scatti che catturano il movimento x.com

RUTH ORKIN. The Illusion of Time dal 5 marzo al 19 luglio al Palazzo Pallavicini - facebook.com facebook