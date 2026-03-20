Ogni mattina molte persone notano sul viso delle linee sottili e rughe che non c’erano prima di dormire. Questi segni sono noti come rughe d’inverno e sleep wrinkles, e si formano durante il sonno a causa di vari fattori come la posizione del corpo e i movimenti notturni. La cura della pelle durante la notte mira a ridurre questi segni e migliorare l’aspetto al risveglio.

Avete presente quella sensazione di alzarsi al mattino, guardarsi allo specchio e trovare sul viso dei "segni" che non ricordavate di avere la sera prima? No, non è solo la stanchezza. Se l’inverno ci regala paesaggi incantati, purtroppo mette a dura prova la nostra pelle, che tra freddo esterno e riscaldamento acceso in casa finisce per diventare secca, fragile e decisamente più segnata. Oggi parliamo di due nemici della nostra freschezza: le rughe d’inverno e le temutissime sleep wrinkles, ovvero le rughe da sonno. Ma niente panico! Il segreto per combatterle sta nel trasformare il riposo notturno in un vero trattamento estetico. Mentre noi sogniamo, la nostra pelle lavora a pieno ritmo. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Rughe d’Inverno e Sleep Wrinkles: rigenerare la pelle mentre dormi

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