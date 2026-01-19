Sale sull’auto di uno sconosciuto si finge latitante e pretende soldi | condannato

Un uomo è stato condannato per aver bloccato un'auto e, fingendosi un latitante, aver costretto il conducente a consegnargli 80 euro. L'episodio si è verificato a Surbo, dove il soggetto ha agito con l’obiettivo di ottenere denaro attraverso un tentativo di estorsione. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’individuo, che ora dovrà rispondere delle accuse a suo carico.

SURBO – Bloccò un'auto e, salito a bordo del mezzo, si spacciò per latitante facendosi consegnare dal conducente tutto il denaro di cui disponeva, pari a 80 euro. Di questo episodio e di una serie di condotte persecutorie ai danni di un'altra vittima, è stato riconosciuto responsabile Giovanni.

