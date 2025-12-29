Roma-Genoa 3-1 | Gasp chiude l' anno con una vittoria all' Olimpico solo applausi per De Rossi

La Roma conclude il 2025 con una vittoria per 3-1 contro il Genoa all’Olimpico. In questa partita, il ritorno di Daniele De Rossi come avversario ha suscitato grande emozione tra i tifosi, che hanno accolto il suo ingresso con striscioni e cori. I giallorossi hanno messo in mostra una prestazione solida e convincente, chiudendo l’anno nel segno della continuità e della determinazione.

