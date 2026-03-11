Nella corsa alla Champions League, Roma, Como e Juventus si avvicinano alla sfida di domenica, tutte con obiettivi di classifica incerte. Il mercato dei parametri zero si surriscalda, con l’allenatore della Roma che punta su Pellegrini e Celik senza dover pagare il cartellino. La disputa tra le squadre si fa più intensa mentre le trattative di mercato si fanno sempre più calde e competitive.

Il mercato dei parametri zero incendia la corsa alla Champions League: mentre Roma, Como (appaiate in classifica) e Juventus (a -1) si preparano allo scontro diretto di domenica, l’asse Trigoria-Torino diventa bollente. Secondo le ultime indiscrezioni di Tuttosport, Luciano Spalletti ha messo nel mirino due pilastri giallorossi in scadenza il prossimo 30 giugno: Zeki Celik e il capitano Lorenzo Pellegrini. Entrambi i calciatori sono attualmente lontani dal rinnovo con il club capitolino e, senza un accordo entro giugno, saranno liberi di accasarsi a parametro zero alla corte bianconera dal 1° luglio. Il profilo di Celik convince la dirigenza torinese per la sua estrema duttilità: il turco rappresenterebbe l’alternativa ideale a Kalulu, potendo agire sia da terzino nella difesa a quattro che da quinto di centrocampo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Juve-Roma, mercato totale: Spalletti punta Pellegrini e Celik a zero

