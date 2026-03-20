A Roma, nel Parco degli Acquedotti, un'esplosione ha causato il crollo del tetto di un casolare abbandonato, portando alla morte di due persone rimaste sotto le macerie. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che stanno seguendo la pista anarchica. La zona è stata isolata mentre si svolgono le indagini.

Un’esplosione, seguita dal crollo del tetto di un casolare abbandonato nel Parco degli Acquedotti, a Roma, ha provocato la morte di due persone rimaste sotto le macerie. In un primo momento si era pensato a due senzatetto che avessero trovato riparo nella struttura fatiscente, ma con il passare delle ore il quadro investigativo ha preso una direzione diversa. Le vittime e la pista seguita dagli investigatori Le due persone morte sono state identificate come Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone. Per gli investigatori sarebbero legati al cosiddetto gruppo Cospito. L’ipotesi al vaglio è che la deflagrazione sia stata causata proprio dalle vittime, probabilmente mentre assemblavano un ordigno artigianale all’interno del casolare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Roma, esplosione al Parco degli Acquedotti: due morti, si segue la pista anarchica

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