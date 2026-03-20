Roma | controlli su senza tetto in policlinico Umberto I un arresto

Nella notte, i carabinieri della stazione Macao di Roma e gli operatori della sala operativa sociale del Comune hanno eseguito controlli all’interno dell’area ospedaliera del policlinico Umberto I. Durante le verifiche, un uomo senza tetto è stato arrestato. L’intervento si è concentrato sulla tutela del decoro urbano e sul contrasto al degrado nel quartiere.

La scorsa notte, all’interno dell’area ospedaliera del policlinico Umberto I, i carabinieri della stazione Macao di Roma, supportati dagli operatori della sala operativa sociale del Comune di Roma, hanno nuovamente condotto un servizio mirato alla tutela del decoro urbano e al contrasto del degrado. Questo intervento ha portato all’individuazione di un 37enne romano, privo di fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, che ha reagito con estrema aggressività al controllo effettuato. Reazione violenta e arresto. L’uomo, aggrappandosi alle recinzioni dell’ospedale, ha iniziato a urlare, minacciando i carabinieri e sferzando calci nei loro confronti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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