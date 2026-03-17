Egiziano Andreani | pronto soccorso | numeri e tempi preoccupanti

In un intervento recente, Egiziano Andreani ha evidenziato che i numeri e i tempi di attesa al pronto soccorso di Arezzo sono preoccupanti. Ha sottolineato come l’ospedale rappresenti un punto di riferimento importante per la sanità pubblica della zona, coinvolgendo non solo la città ma anche l’intera provincia. Le sue parole si concentrano sulla situazione attuale e sulla percezione di criticità nel servizio di emergenza.

Arezzo, 17 marzo 2026 – Egiziano Andreani: “p ronto soccorso: numeri e tempi preoccupanti” “Sappiamo come l’ospedale di Arezzo sia un punto di riferimento per la sanità pubblica non solo in ambito cittadino ma più ampiamente provinciale. Il ‘front office’ di qualsiasi struttura ospedaliera, come noto, è il pronto soccorso e purtroppo, considerata questa premessa, il San Donato non si presenta esattamente con un adeguato biglietto da visita. I tempi di attesa, così segnalano in molti, sono davvero eccessivi e riguardano, dopo la presa in carico dei pazienti al triage, le successive fasi di diagnosi e cura. Per quest’ultima, la caratteristica dell’immediatezza, della ‘prontezza’ per l’appunto, viene di conseguenza disattesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Egiziano Andreani: “pronto soccorso: numeri e tempi preoccupanti” Articoli correlati Pronto Soccorso Castrovillari: lavori nei tempi previstiCastrovillari, il Consigliere Regionale Riccardo Rosa: “I lavori del Pronto Soccorso procedono regolarmente” Il Consigliere Regionale Riccardo Rosa,... Andreani: “Centro nascite del Valdarno: numeri fissati oltre oceano”Arezzo, 29 gennaio 2026 – “Anche la sanità locale, purtroppo, è ostaggio di schemi tradizionali e organismi sovranazionali” così il consigliere...