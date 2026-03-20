Risultati Serie A 2025 26 LIVE | Napoli avanti a Cagliari

Nella giornata di oggi, sono stati aggiornati i risultati delle partite di Serie A 202526, con il Napoli che ha conquistato la vittoria contro il Cagliari. La Juventus segue con i suoi incontri e il percorso nel campionato italiano viene aggiornato in tempo reale. La cronaca delle partite e i punteggi aggiornati sono stati diffusi dalla redazione di JuventusNews24.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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