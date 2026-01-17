Risultati Serie A 2025 26 LIVE | la Juve cade a Cagliari vincono Inter e Napoli

Segui gli aggiornamenti in tempo reale sui risultati della Serie A 202526. La Juventus subisce una sconfitta a Cagliari, mentre Inter e Napoli ottengono vittorie importanti. Qui troverai tutte le ultime notizie sui match, con un focus sull’andamento del campionato italiano e le prestazioni delle squadre più rappresentative. Restate aggiornati per conoscere gli esiti e analizzare le dinamiche della stagione.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all'ultima giornata.

