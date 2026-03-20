Un uomo iraniano e una donna, di nazionalità non ancora identificata, sono stati arrestati dopo aver tentato di accedere alla base navale Faslane in Scozia, che ospita i sottomarini nucleari britannici. L’incidente è avvenuto nel fine settimana e ha portato all’arresto dei due individui da parte delle forze di sicurezza locali. La polizia ha confermato l’episodio senza fornire ulteriori dettagli.

Un uomo iraniano e una donna, di nazionalità ancora ignota, sono stati arrestati dopo aver tentato di entrare nella base navale Faslane in Scozia, che ospita i sottomarini nucleari britannici". La Royal Navy ha confermato gli arresti, dichiarando però di non rilasciare ulteriori informazioni per via delle indagini in corso. La base ospita i mezzi della flotta reale, compresi i quattro sottomarini lanciamissili balistici di classe Vanguard che trasportano i missili nucleari Trident e che sono incaricati di mantenere la deterrenza marrittima. Presto saranno sostituiti dai nuovi sottomarini classe Dreadnought dopo il 2030. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Regno Unito, tentano di entrare nella base dei sottomarini: arrestati

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