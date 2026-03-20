Il referendum sulla giustizia si svolge domenica e lunedì, coinvolgendo gli elettori italiani in una consultazione che riguarda importanti riforme del sistema giudiziario. La partecipazione al voto rappresenta un atto di responsabilità civica, con un’attenzione particolare alle questioni che interessano anche le donne. La consultazione si inserisce in un quadro di confronto su temi di rilevanza pubblica e istituzionale.

Ci sono momenti in cui il voto non è soltanto una scelta politica, ma diventa un gesto di coscienza. Il referendum di domenica e lunedì è uno di questi momenti. Per molte donne italiane il rapporto con la giustizia non è una questione astratta, è il luogo in cui si cerca ascolto, protezione, riconoscimento della propria dignità dopo aver subito violenza o discriminazione. Per questo sentiamo il dovere di partecipare a questo passaggio democratico con responsabilità e con una posizione chiara. Votare Sì significa scommettere su una giustizia più trasparente, più equilibrata e più vicina alle persone. Chi lavora ogni giorno accanto alle donne che denunciano violenze sa quanto sia fragile la fiducia nelle istituzioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Referendum sulla giustizia, una scelta che parla anche alle donne

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