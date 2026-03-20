Referendum Macrì | Una riforma di civiltà per la tutela di tutti

In vista del referendum, Macrì definisce la riforma una questione di civiltà volta a garantire la tutela di tutti. L’evento si svolgerà presto e rappresenta un momento importante nel panorama politico nazionale. La discussione riguarda aspetti delle norme costituzionali e coinvolge varie forze politiche e cittadinanza. La consultazione si concentrerà sulla modifica di specifici articoli della legge fondamentale.

Arezzo, 20 marzo 2026 – . «L’imminente appuntamento referendario non è una semplice sfida tecnica tra addetti ai lavori, ma un passaggio cruciale per la qualità della nostra democrazia. Votare SÌ alla separazione delle carriere tra magistrati inquirenti (PM) e magistrati giudicanti significa finalmente dare piena attuazione all'articolo 111 della nostra Costituzione, che recita: "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale". l tre pilastri della riforma: * L’imparzialità del Giudice: Oggi, chi accusa e chi giudica appartiene allo stesso corpo professionale, condivide lo stesso organo di autogoverno (il CSM) e può passare da un ruolo all'altro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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