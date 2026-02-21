Mare vita civiltà | lo scenario di una tutela complessiva

Il mare si presenta come una risorsa fondamentale per la vita e la civiltà, ma anche come una sfida di tutela crescente. Recenti studi evidenziano come l’inquinamento e il surriscaldamento stanno minacciando gli ecosistemi marini, mettendo a rischio interi territori costieri. La questione diventa sempre più urgente, spingendo ricercatori e amministratori a trovare soluzioni concrete. A questo proposito, un convegno internazionale si terrà a Arezzo il prossimo mese.

Arezzo, 21 febbraio 2026 – “ Geopolitica e cultura dell’Acqua. La sfida della sostenibilità del XXI secolo”. E’ proprio un’Acqua con la ‘A’ maiuscola quella di cui si è discusso nel corso del seminario organizzato dal Distretto Rotary Toscana, il 2071, guidato dal Governatore Giorgio Odello, che si tenuto stamattina 21 febbraio ad Arezzo. Moltissimi gli ospiti accolti dai due Club service aretini, il Rotary Club Arezzo e Rotary club Arezzo Est presso l’auditorium del Minerva. Sul delicatissimo tema della tutela delle acque si è soffermato, nella sua Lectio Magistralis, un personaggio del calibro di Luciano Violante.🔗 Leggi su Lanazione.it

Papa Leone: una società è sana se tutela sacralità della vitaPapa Leone ha sottolineato che una società equilibrata e giusta si riconosce dalla capacità di proteggere e rispettare la sacralità della vita umana.

Frattesi, l’aggiornamento lascia di stucco: Galatasaray in pressing ma lui ha una preferenza. Lo scenarioFrattesi, attualmente in uscita dall’Inter, sta attirando l’attenzione del mercato.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.