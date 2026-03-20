Referendum giustizia quando si vota e cosa prevede la riforma Nordio | la guida

Il 22 e 23 marzo si terranno le urne per il referendum costituzionale sulla riforma della magistratura proposta dal governo. La consultazione coinvolge gli elettori italiani e riguarda le modifiche previste alla struttura e alle funzioni della magistratura, secondo la proposta presentata dal ministro della Giustizia. La votazione si svolge su questo specifico punto e riguarda le modalità di riforma illustrate nel testo.

Il 22 e 23 marzo si vota per il referendum costituzionale sulla riforma della magistratura firmata dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro della Giustizia Carlo Nordio. La legge, che modifica sette articoli della Costituzione, è stata approvata dal Parlamento con una maggioranza inferiore ai due terzi, e quindi dovrà essere confermata o respinta dal voto popolare. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 di domenica 22 marzo e dalle 7 alle 15 di lunedì 23 marzo. Trattandosi di un referendum confermativo, è importante ricordare che non è previsto il quorum: la consultazione sarà valida a prescindere dall’affluenza. Un motivo in più per andare a votare: non farlo significa far scegliere altri al posto nostro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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