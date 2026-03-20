Referendum Giustizia 2026 le ultime news in diretta prima del voto

In vista del referendum sulla Giustizia del 2026, arrivano le ultime notizie: si susseguono aggiornamenti e dettagli prima delle giornate di voto del 22 e 23 marzo. Le informazioni vengono diffuse in tempo reale, offrendo uno sguardo costante sugli sviluppi più recenti. I cittadini si preparano a esprimersi, mentre le notizie continuano a circolare in modo diretto e puntuale.

Le ultime notizie in diretta sul Referendum sulla Giustizia 2026: gli aggiornamenti verso il voto del 22 e 23 marzo. Meloni, ospite di Fedez, ha ribadito che non sarà un voto su di lei. Le opposizioni - da Pd a M5s - incalzano chiedendo di chiarire il caso Delmastro prima del referendum. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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REFERENDUM GIUSTIZIA 2026: Quando, Come e per cosa si VOTA

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