Referendum 2026 la posizione di Alessandro Gassmann | Come voto e perché

Il referendum sulla giustizia del 2026 sta attirando l’attenzione di molti, con il pubblico che si prepara alle urne. Tra le opinioni pubbliche, si distingue quella di un attore noto, che ha espresso chiaramente il suo voto e le motivazioni dietro questa scelta. La discussione si intensifica mentre si avvicina la data, e il paese si prepara a confrontarsi con una decisione importante.

Il conto alla rovescia è iniziato e il referendum sulla giustizia del 2026 sta trasformando il dibattito politico in un vero campo di battaglia. Tra slogan, accuse incrociate e appelli al voto, il Paese si divide sempre di più su una riforma che promette di cambiare profondamente gli equilibri della magistratura. >> Sondaggi, boom clamoroso: quale leader esulta La questione della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri è diventata il cuore dello scontro. Da un lato chi parla di modernizzazione del sistema, dall’altro chi teme una pericolosa deriva. Ed è proprio in questo clima che iniziano a prendere posizione anche volti noti dello spettacolo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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La serie tv #Guerrieri, con Alessandro Gassmann, vince ancora col 22,4% e più di 3.5 milioni di telespettatori su Rai 1. Su Canale 5 #ScherziAParte continua a scendere: ieri 2.6 milioni e 21%. Segna -5 punti e quasi -1 milione di telespettatori dalla prima x.com