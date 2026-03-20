Meghan Markle ha attirato l’attenzione durante un evento indossando un abito blu navy di Ralph Lauren, un modello che non avrebbe potuto essere sfoggiato all’interno di Palazzo. La scelta di abbigliamento ha suscitato sorpresa tra i presenti, poiché si tratta di un capo considerato troppo audace per le occasioni ufficiali della famiglia reale. La Markle ha mostrato un look che si discosta dalle scelte tradizionali, attirando l’attenzione dei media.

Meghan Markle ha lasciato tutti senza fiato indossando un magnifico abito blu navy di Ralph Lauren che non avrebbe mai potuto portare a Palazzo. Persino Re Carlo, che di solito non si intromette nel dress code delle donne della Famiglia Reale, non lo avrebbe trovato adatto. Ma ormai quei tempi per la Duchessa del Sussex sono finiti e sul look può decidere in autonomia. Meghan Markle, l’abito senza spalline di Ralph Lauren. Meghan Markle ha partecipato giovedì 19 marzo a un evento dell’Alliance for Children’s Rights a Beverly Hills, insieme alla sua cara amica Kelly McKee Zafjen. La Duchessa del Sussex era sola, infatti suo marito Harry non l’ha accompagnata. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, Meghan Markle lascia senza fiato con l’abito proibito a Palazzo

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