In passato, alcuni esponenti della sinistra definivano Bossi con termini come razzista, fascista e xenofobo. Oggi, invece, alcuni leader di quella stessa area politica hanno espresso dolore e lacrime di coccodrillo. Durante un intervento pubblico, sono stati usati aggettivi come antidemocratico, pericoloso e impresentabile, tra altri. La discussione si è concentrata su queste accuse e sull'atteggiamento degli esponenti politici coinvolti.

“Antidemocratico, razzista, pericoloso, divisivo, farsesco, impresentabile”, cosine così, piccoli ma feroci epiteti personali quelli più gettonati, a sinistra, per definire Umberto Bossi, per anni l’ex comunista secessionista alleato con la destra e soprattutto con il nemico Berlusconi, salvo poi mollarlo e servire un assist all’Ulivo di Prodi, salvo litigare spesso proprio con il Cavaliere, salvo definirsi “antifascista” per irritare la destr a missina che si preparava ad andare al governo. Oggi, però, a cadavere caldo, il senatùr rischia la santificazione proprio per mano di quella sinistra che lo aveva sfidato, utilizzato quando faceva comodo e spesso e volentieri demonizzato per i suoi progetti sfascia-Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Razzista, fascista, xenofobo”. La sinistra insultava Bossi, oggi lo piange. Le lacrime di coccodrillo di Bersani e Bertinotti

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