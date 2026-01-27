In occasione del Giorno della Memoria, si rivela importante ricordare l'Olocausto e riflettere sulle manifestazioni di intolleranza e discriminazione ancora presenti. Un momento per approfondire la storia e promuovere valori di rispetto e tolleranza nelle scuole e nelle istituzioni.

Spiace dover mettere nero su bianco verità tanto evidenti quanto dolorose e negate. Oggi, Giorno della Memoria, sentiremo discorsi ispirati e commossi sull'Olocausto dei primi anni Quaranta del secolo scorso. Ma a versare lacrime saranno in larga misura gli stessi che fino a ieri, tra Israele e Hamas, non sapevano cosa e chi scegliere; gli stessi che hanno vomitato odio nei mesi scorsi contro gli ebrei e contro chiunque osasse difenderli; gli stessi che non hanno avuto alcuna esitazione nemmeno nel fiancheggiare qui in Italia l'ala più ambigua e compromessa del movimento ProPal. E allora è più che mai venuto il momento di chiamare le cose con il loro nome. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lacrime di coccodrillo, oggi fiera dell'ipocrisia. E in scuole e università clima infame contro gli ebrei

Ecco la prima di oggi de Il Tempo @tempoweb SFREGIO ALLA MEMORIA Editoriale: Lacrime di coccodrillo Oggi fiera dell'ipocrisia E nelle scuole e nelle università clima infame contro gli ebrei Commento di Stefano Parisi Intervista a Riccardo Pacifici

