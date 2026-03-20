Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 20 marzo

Oggi, venerdì 20 marzo, i principali quotidiani sportivi nazionali dedicano ampio spazio alla Juventus, pubblicando le prime pagine con notizie e approfondimenti sulla squadra. La rassegna stampa raccoglie articoli e titoli che evidenziano gli aspetti più rilevanti delle ultime settimane, offrendo una panoramica completa delle principali tematiche legate al club. La pubblicazione fornisce un quadro aggiornato delle notizie più importanti in vista delle prossime partite.

Kessie Juve, il centrocampista resta un obiettivo dei bianconeri: cosa filtra sull’ex Milan in vista dell’estate. Gli aggiornamenti Dybala, l’ex Juve cambia squadra? La separazione con la Roma è sempre più vicina. E spunta un indizio sulla nuova destinazione Spinazzola alla Juve, spunta un retroscena: il calciatore è stato offerto ai bianconeri per un motivo. I dettagli Vicario Juve, si complica la pista per il portiere italiano? Un club è stato a Londra per sondare il terreno con il Tottenham. Le ultimissime Juventus Next Gen, ufficiali le date dei playoff 2026: quando giocheranno i bianconeri di Brambilla. Il comunicato Puczka dalla Next Gen alla Prima Squadra? Il club pensa a lui come futuro vice Cambiaso Juventus Women, Canzi non ha dubbi: «La scorsa stagione è stata memorabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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