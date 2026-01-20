Ecco la rassegna stampa dedicata alla Juventus, con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, martedì 20 gennaio. Un'analisi obiettiva delle notizie più rilevanti che riguardano la squadra, offrendo un quadro aggiornato e preciso della situazione attuale.

En-Nesyri Juve, come è andato il marocchino in Coppa d’Africa? C’è un dato da evidenziare. I dettagli Mercato Juve: prestito in arrivo per Crapisto. Ecco dove si trasferirà Maldini alla Juve si sta raffreddando per questo motivo! Le rivelazioni di Moretto Mercato Juve: prestito in arrivo per Crapisto. Ecco dove si trasferirà Ngana lascia la Juventus: ufficiale la cessione al Rapperswil-Jona. La formula Juventus Next Gen, Passeri (presidente Ascoli) furioso: «Lunedì protesterò con la Lega e con Orsato!». Accuse pesanti dopo la sconfitta Brambilla: «Ascoli costruito per la Serie B, noi bravi nella ripresa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 20 gennaio

Leggi anche: Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 20 novembre

Leggi anche: Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 20 dicembre

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Quattro partite per sognare in grande, Tuttosport: "Spalletti-Juve, tutto e subito" - Ampio spazio ai prossimi impegni in campionato e in Champions, per la Juve, quest'oggi sulla prima pagina firmata Tuttosport. tuttomercatoweb.com