RaiNews24 vola di notte grazie all' Iran

RaiNews24 registra un incremento del 100% negli ascolti notturni, secondo quanto riferiscono fonti dell’emittente. La crescita coincide con l’attenzione degli italiani verso le notizie di attualità, mentre la rubrica di Klaus Davi, “Tele...raccomando”, si concentra sulla programmazione del canale. La situazione riflette un cambiamento nel comportamento di fronte alla televisione durante le ore notturne.

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Rainews24 ) La guerra inquieta gli italiani, al punto da aumentare del 100% il consumo tv notturno. Nei giorni successivi allo scoppio del conflitto in Iran, avvenuto il 28 febbraio, Rainews24, TgCom24 e Sky Tg24 hanno quadruplicato i loro ascolti registrando picchi di 100mila spettatori con share al 5% già all’alba. I simulcast di Rainews24 su Rai 1 han toccato punte di 350mila teste e del 25% di share dalle 4 alle 7 del mattino. La all news diretta da Federico Zurzolo copre da mezzanotte alle 8 di mattina con una redazione composta dal caporedattore Raffaella Soleri, altri giornalisti di line e i due conduttori Massimiliano Melilli e Josephine Alessio che si alternano per le varie edizioni dei Tg. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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