Dawson’s Creek la serie che ci ha insegnato a crescere

Dawson’s Creek, la serie che ha accompagnato tanti giovani negli anni ’90, ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori grazie alle storie di adolescenti in cerca di sé stessi. Questo telefilm, andato in onda per la prima volta nel 1998, ha fatto parte della routine di chi si affacciava alla crescita e alle prime emozioni, spesso registrando gli episodi su VHS per rivederli nei momenti liberi. Molti ragazzi aspettavano con ansia il pomeriggio per poter seguire le avventure di Dawson e dei suoi amici, seduti sul divano di casa.

Quando ancora si parlava di telefilm, si aspettava la messa in onda quotidiana in TV e si registrava in VHS un episodio per non rischiare di perderlo, Dawson's Creek faceva compagnia a intere generazioni di adolescenti cresciute nell'attesa di quell'appuntamento pomeridiano di caldi pomeriggi estivi. Una delle prime serie capaci di parlare davvero ai ragazzi affrontando tematiche fino ad allora poco esplorate nel panorama televisivo: l'omosessualità, il lutto, il rapporto genitori-figli, i primi amori, l'amicizia, le insicurezze e le difficoltà che accompagnano il passaggio all'età adulta. Attraverso le fragilità e le speranze dei suoi protagonisti, Dawson's Creek ha dato voce a un'intera generazione che cercava di capire chi fosse e chi volesse diventare.