Garlasco il video di Sempio sul pc di Chiara mostrato a Quarto Grado

A Garlasco, è stato diffuso il video di Sempio visualizzato sul PC di Chiara, trasmesso a “Quarto Grado”. Si tratta di un materiale che si aggiunge alle immagini trovate sul computer di Alberto Stasi, già oggetto di discussioni e interpretazioni diverse. L’analisi di questi filmati fornisce nuovi elementi per comprendere meglio il contesto e gli sviluppi della vicenda.

Garlasco, ecco il video di Sempio sul Pc di Chiara: cosa si vede – Prima furono i filmati trovati sul computer di Alberto Stasi, finiti al centro di polemiche e interpretazioni contrastanti. Oggi, a distanza di anni, è un altro video a tornare sotto i riflettori: quello rinvenuto nel portatile di Chiara Poggi in cui compare Andrea Sempio. Il caso del delitto di Garlasco continua così ad aggiungere tasselli a un mosaico che resta incompleto, alimentando dubbi e nuove linee di confronto su una verità che appare ancora lontana dall'essere definitivamente chiarita.

