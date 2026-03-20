Quarto Grado dà spazio al Referendum

Questa sera, venerdì 20 marzo, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un nuovo episodio di Quarto Grado, il programma di cronaca nera in onda su Rete 4. La puntata si concentra anche sul referendum sulla giustizia, approfondendo le ultime novità e gli aspetti principali legati alla consultazione popolare. Il focus principale rimane sui casi di cronaca e le questioni legali più recenti.

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano questa sera, venerdì 20 marzo, con un nuovo appuntamento di Quarto Grado, il programma di cronaca nera della prima serata di Rete 4, che questa settimana dà spazio anche al referendum sulla giustizia. Anticipazioni e ospiti del 20 marzo 2026. Al centro della puntata, ancora il giallo di Garlasco: le indagini proseguono e continua la battaglia tra consulenti, a colpi di perizie informatiche sul computer di Chiara Poggi, dove potrebbe celarsi il movente del delitto. Intanto emergono nuove indiscrezioni sui misteriosi audio ricevuti da Roberta Bruzzone e depositati alla Procura di Milano. In studio interverrà il colonnello dei carabinieri Gennaro Cassese. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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