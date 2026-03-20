Quando si scoprono vecchi titoli di Stato dimenticati in un cassetto, si può verificare che siano ormai in prescrizione, rendendo impossibile recuperare eventuali somme investite. La prescrizione dei titoli di Stato avviene dopo un certo periodo di tempo previsto dalla legge, durante il quale non è più possibile richiederne il pagamento o avviare azioni legali. La perdita di soldi diventa quindi una possibilità concreta per chi non si è occupato di quei titoli in tempo.

Cosa succede se si trovano dei vecchi titoli di Stato dimenticati nel fondo di un cassetto durante un trasloco oppure se si scopre di averli conservati in casa per anni senza averli mai incassati? Si tratta di una situazione molto più comune di quanto si pensi e proprio per questo Bankitalia riceve annualmente richieste di chiarimento da parte di risparmiatori che vogliono capire se quei titoli hanno ancora valore o se il denaro è oramai perso. Ecco dunque quando scatta la prescrizione dei titoli di Stato, dopo quanti anni si perde il diritto al rimborso e qual è la differenza con i buoni fruttiferi postali. Cosa sono i titoli di Stato?. I titoli di Stato sono dei prodotti finanziari emessi dal governo italiano per raccogliere fondi soprattutto per: i servizi pubblici essenziali come le infrastrutture, la sanità e istruzione;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quando i titoli di Stato vanno in prescrizione e si perdono davvero i soldi investiti

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