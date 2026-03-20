Sabato alle 18:30 si sfidano Borussia Dortmund e Amburgo nella ventisettesima giornata di Bundesliga. La partita verrà trasmessa in diretta televisiva e le formazioni probabili sono state annunciate. Il match si svolge a pochi turni dalla fine del campionato e il secondo posto in classifica sembra ormai assicurato per la squadra di casa.

Borussia Dortmund-Amburgo è una partita valida per la ventisettesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Appurato da un pezzo che non ci sono possibilità di vincere il campionato con un Bayern Monaco del genere, l’obiettivo del Borussia Dortmund, ovviamente, è quello di mantenere il secondo posto da qui alla fine della stagione per chiudere in maniera dignitosa. Non ci possono essere dubbi, visti gli otto punti di vantaggio sulla terza in classifica, che questo possa succedere. Anche perché contro un Amburgo che nell’ultimo periodo è riuscito a staccarsi dalle zone calde della classifica, ci sono dei precedenti che lasciano ben sperare la truppa padrona di casa: il Dortmund ha vinto cinque degli ultimi sei scontri diretti segnando almeno due gol. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Borussia Dortmund-Amburgo: il secondo posto è al sicuro

Articoli correlati

Pronostico Birmingham-Middlesbrough: secondo posto al sicuroNonostante nelle ultime cinque partite siano arrivate due sconfitte in trasferta, l’ultima contro il Coventry che guida il campionato, il...

Borussia Dortmund-Inter, Chivu sogna ancora un posto tra le prime otto: il pronosticoNonostante tre sconfitte consecutive, i nerazzurri vincendo in Germania hanno ancora la possibilità di evitare i playoff Ultimo turno nel maxi girone...

Tutti gli aggiornamenti su Pronostico Borussia Dortmund

Temi più discussi: Borussia Dortmund-Amburgo (sabato 21 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici; Borussia Dortmund-Amburgo: quote, pronostico e probabili formazioni; Pronostico Borussia Dortmund - Amburgo - Quote & Statistiche - 21 marzo 2026, Bundesliga, Germania; Pronostico Dortmund-Amburgo 21 Marzo 2026: 27ª Giornata di Bundesliga.

Pronostico Borussia Dortmund-Amburgo: il secondo posto è al sicuroBorussia Dortmund-Amburgo è una partita valida per la ventisettesima giornata di Bundesliga: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Pronostici Bundesliga: i nostri consigli per le gare della 27ª giornataLa 27ª giornata della Bundesliga (20-22 marzo 2026) è l'ultimo turno prima della sosta per le nazionali. Il Bayern Monaco (67 punti) ha appena visto ridursi il suo vantaggio a +9 dopo il pareggio nell ... msn.com

"Il Bodo Glimt è più forte di Galatasaray e Borussia Dortmund. L’Inter ha affrontato l’avversario più difficile nei playoff rispetto a Juventus ed Atalanta" Beppe Bergomi - facebook.com facebook

Champions League: Atalanta-Bayern Monaco La Dea sfida una delle squadre più in forma d'Europa. Atalanta reduce da un periodo complicato ma capace di eliminare il Borussia Dortmund. Bayern dominatore in Bundesliga: 92 gol in 25 partite. Neu x.com