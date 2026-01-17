Probabili formazioni Cagliari Juve Spalletti valuta il ballottaggio in attacco | panchina per Yildiz? Le ultime

Per la sfida tra Cagliari e Juventus, Spalletti sta valutando le probabili formazioni, con particolare attenzione al reparto offensivo. In vista della partita contro il Napoli, il tecnico potrebbe optare per un turnover, lasciando Yildiz in panchina. Ecco le ultime notizie sulle possibili scelte di formazione e le strategie adottate dal mister per questa occasione.

Probabili formazioni Cagliari Juve, il turnover per preservare Yildiz in vista del Napoli: Spalletti valuta la situazione. Stasera, sul prato dell’Unipol Domus, la Juventus va a caccia di un tesoro dal valore inestimabile: tre punti fondamentali per staccare la Roma nella corsa al quarto posto e mettere nel mirino il podio, in attesa di ospitare il Napoli di Antonio Conte tra una settimana. Per la prima volta in stagione, Luciano Spalletti ha la tentazione concreta di confermare in blocco l’undici titolare della gara precedente. Sarebbe una mossa inedita, la certificazione definitiva delle gerarchie, eppure un dubbio amletico accompagna la vigilia del tecnico toscano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Probabili formazioni Cagliari Juve, Spalletti valuta il ballottaggio in attacco: panchina per Yildiz? Le ultime Leggi anche: Probabili formazioni Juve Torino: le ultime sulle scelte di Spalletti. Ballottaggio in attacco, Thuram in dubbio Leggi anche: Probabili formazioni Juve Torino, rimane acceso il ballottaggio McKennie Thuram a centrocampo: Spalletti scioglie il dubbio in attacco. Le ultime sul derby della Mole La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Le probabili formazioni di Cagliari-Juventus; Probabili formazioni Cagliari-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Mina, Esposito, Kilicsoy, Yildiz, Conceiçao, Miretti e David; Serie A: Cagliari-Juventus in campo sabato alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni; Cagliari-Juventus: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote. Cagliari-Juve: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I bianconeri di Luciano Spalletti, reduci da sei risultati utili consecutivi, fanno visita ai sardi di Fabio Pisacane nel 21° turno di campionato ... tuttosport.com

Cagliari-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - La Juve va di scena a Cagliari nell'ultima partita del sabato di Serie A: le ultime di formazione e dove vedere la partita in tv e streaming ... fanpage.it

Probabili formazioni Cagliari-Juventus: riecco Mina, la scelta su Thuram e Yildiz - Nella giornata di sabato 17 gennaio, andrà in scena alla Unipol Domus di Cagliari la sfida ... fantamaster.it

#BolognaFiorentina, probabili formazioni: 4-3-3, Vanoli lancia #Brescianini e #Solomon dal 1' x.com

Le probabili formazioni della sfida tra #Siracusa e #AudaceCerignola Pochi giocatori a disposizione di #Turati - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.