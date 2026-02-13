Le previsioni meteo su Napoli e Campania | pioggia nel fine settimana di San Valentino
Il maltempo colpisce Napoli e la Campania nel fine settimana di San Valentino, con piogge intense e venti forti che complicano le uscite e i collegamenti con le isole di Ischia e Procida.
Fine settimana del 14-15 febbraio all'insegna della pioggia. Forti venti sul golfo, a rischio anche i collegamenti con le isole di Ischia e Procida.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su san valentino
Previsioni meteo per Napoli e Campania nel fine settimana 22-23 novembre: pioggia e freddo
Le previsioni meteo su Napoli e Campania: torna il sole nel fine settimana 27-28 dicembre
Ultime notizie su san valentino
Argomenti discussi: Pioggia, schiarite, due perturbazioni, neve e temperature altalenanti: le previsioni meteo fino a San Valentino; Arriva il ciclone di San Valentino: Venardi gnocolar primaverile, sabato ventoso e perturbato; Meteo a Roma: pioggia e maltempo sino a San Valentino. Le previsioni; Meteo 15 giorni - Previsioni del tempo a lungo termine.
Meteo Italia: piogge, temporali, grandine e neve su alcune regioni. Le previsioniAncora maltempo in Italia per il transito di una serie di perturbazioni dirette verso il Centro-Sud. Neve al Nord. Le previsioni meteo. meteo.it
Allerta meteo oggi 13 febbraio 2026/ Arancione in Calabria, gialla in altre 4 regioni: le previsioniPer la giornata di oggi, 13 febbraio 2026, è stata diramata una nuova allerta meteo per 5 regioni fra cui un'allerta arancione: i dettagli ... ilsussidiario.net
Poste Italiane celebra San Valentino con una coppia di consulenti finanziari - lei di Foggia e lui di Lecce - che si sono innamorati in una sala consulenza del capoluogo dauno - facebook.com facebook