Le previsioni meteo su Napoli e Campania | pioggia nel fine settimana di San Valentino

Da fanpage.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maltempo colpisce Napoli e la Campania nel fine settimana di San Valentino, con piogge intense e venti forti che complicano le uscite e i collegamenti con le isole di Ischia e Procida.

Fine settimana del 14-15 febbraio all'insegna della pioggia. Forti venti sul golfo, a rischio anche i collegamenti con le isole di Ischia e Procida.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su san valentino

Previsioni meteo per Napoli e Campania nel fine settimana 22-23 novembre: pioggia e freddo

Le previsioni meteo su Napoli e Campania: torna il sole nel fine settimana 27-28 dicembre

Ultime notizie su san valentino

Argomenti discussi: Pioggia, schiarite, due perturbazioni, neve e temperature altalenanti: le previsioni meteo fino a San Valentino; Arriva il ciclone di San Valentino: Venardi gnocolar primaverile, sabato ventoso e perturbato; Meteo a Roma: pioggia e maltempo sino a San Valentino. Le previsioni; Meteo 15 giorni - Previsioni del tempo a lungo termine.

le previsioni meteo suMeteo Italia: piogge, temporali, grandine e neve su alcune regioni. Le previsioniAncora maltempo in Italia per il transito di una serie di perturbazioni dirette verso il Centro-Sud. Neve al Nord. Le previsioni meteo. meteo.it

Allerta meteo oggi 13 febbraio 2026/ Arancione in Calabria, gialla in altre 4 regioni: le previsioniPer la giornata di oggi, 13 febbraio 2026, è stata diramata una nuova allerta meteo per 5 regioni fra cui un'allerta arancione: i dettagli ... ilsussidiario.net