Picta l’arte contemporanea invade Forlimpopoli

A Forlimpopoli, l’arte contemporanea sta portando nuove installazioni e mostre che coinvolgono spazi pubblici e privati. La città si sta trasformando in un percorso diffuso, unendo elementi di storia, creatività e memoria attraverso diverse opere d’arte. Questa iniziativa mira a integrare l’arte moderna nel tessuto urbano, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’esperienza culturale diversa e coinvolgente.

L’arte contemporanea invade Forlimpopoli e trasforma la città in un percorso diffuso tra storia, creatività e memoria. Dopo le tappe di Terra del Sole e Faenza, la rassegna europea Picta Romagna approda nel cuore della città artusiana, portando con sé opere, installazioni e protagonisti del panorama artistico italiano ed europeo. Il via ufficiale è previsto per oggi alle ore 17, con l’inaugurazione alla sala mostre ‘M. Bertozzi’ all’interno della rocca albornoziana, dove sarà allestita una retrospettiva dedicata a Carla Poggi. In esposizione circa 25 opere dell’artista livornese, scomparsa nel 2021 ma da sempre legata a Forlì, città in cui ha vissuto e lavorato approfondendo diverse tecniche pittoriche, in particolare quella dell’affresco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Picta, l’arte contemporanea invade Forlimpopoli Articoli correlati Leggi anche: Bellezza, parità e territorio: Picta 2026 diventa "Romagna" e invade le città d’arte Arte contemporanea, a Terra del Sole il vernissage della quarta edizione di Picta RomagnaScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Tra gli artisti... Tutto quello che riguarda Picta l'arte contemporanea invade... Temi più discussi: Picta, l’arte contemporanea invade Forlimpopoli; Avvicinare le nuove generazioni all’arte: al via i laboratori di Picta per bambini e ragazzi; Picta Romagna arriva a Forlimpopoli: venerdì 20 marzo l’inaugurazione della mostra diffusa; Picta, oggi si esplora la figura dell’artista Leonora Carrington. Picta, l’arte contemporanea invade ForlimpopoliOggi l’inaugurazione in sala Bertozzi della retrospettiva dedicata a Carla Poggi. Coinvolti anche il museo archeologico Aldini e la galleria ‘A Casa da Paola’. ilrestodelcarlino.it Dall’aula Picta alle Vie del Sacro, un novembre ricco di storia e arteNuovi appuntamenti al Bernareggi, tra porte aperte all’Aula Picta, a una costellazione di chiese in città e sul territorio, incontri di approfondimento e arte contemporanea. Grazie al contributo di ... ecodibergamo.it PICTA – Rassegna Europea d’Arte Contemporanea prosegue a Palazzo Pretorio di Terra del Sole con tre appuntamenti tra architettura, arte e musica. Venerdì 13 marzo – ore 17 “Le vie della bellezza espresse attraverso progetti, disegni, fotografie e doc - facebook.com facebook