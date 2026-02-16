Referendum il fronte del No si mobilita | eventi in tutta la città Incontro con Benedetta Tobagi

Il Comitato della società civile per il no al referendum sulla giustizia, guidato da oltre 100 cittadini attivi, organizza eventi quotidiani in tutta la città per difendere il voto contrario. Questa mattina, un incontro pubblico con Benedetta Tobagi ha attirato molti partecipanti, desiderosi di ascoltare le sue opinioni e di conoscere meglio le ragioni del fronte del no. La mobilitazione si intensifica con iniziative che coinvolgono cittadini di diverse età, tra banchetti e assemblee pubbliche.

Il Comitato della società civile intensifica le iniziative sul territorio e lancia l’incontro con Tobagi per l’avvio ufficiale della mobilitazione referendaria Mercoledì 18 febbraio, alle ore 20,30, al Centro di quartiere Lagomaggio in via Pintor 7 (sopra il Conad davanti all’ospedale) si terrà un incontro pubblico promosso dal Comitato della società civile. Interverranno Savio Galvani, Enzo Paolini e Silvia Zoli per spiegare le ragioni del no e per rispondere alle domande dei presenti. Nelle piazze. Il punto informativo del Comitato della società Civile per il no è in piazza Tre Martiri tutti i mercoledì mattina e i sabati mattina e pomeriggio per informare la cittadinanza.🔗 Leggi su Riminitoday.it

La città di Brindisi si prepara a un nuovo appuntamento sulla riforma Nordio.

L’Italia si sta muovendo per sensibilizzare i cittadini sui rischi del melanoma.

