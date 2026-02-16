Referendum il fronte del No si mobilita | eventi in tutta la città Incontro con Benedetta Tobagi
Il Comitato della società civile per il no al referendum sulla giustizia, guidato da oltre 100 cittadini attivi, organizza eventi quotidiani in tutta la città per difendere il voto contrario. Questa mattina, un incontro pubblico con Benedetta Tobagi ha attirato molti partecipanti, desiderosi di ascoltare le sue opinioni e di conoscere meglio le ragioni del fronte del no. La mobilitazione si intensifica con iniziative che coinvolgono cittadini di diverse età, tra banchetti e assemblee pubbliche.
Il Comitato della società civile intensifica le iniziative sul territorio e lancia l’incontro con Tobagi per l’avvio ufficiale della mobilitazione referendaria Mercoledì 18 febbraio, alle ore 20,30, al Centro di quartiere Lagomaggio in via Pintor 7 (sopra il Conad davanti all’ospedale) si terrà un incontro pubblico promosso dal Comitato della società civile. Interverranno Savio Galvani, Enzo Paolini e Silvia Zoli per spiegare le ragioni del no e per rispondere alle domande dei presenti. Nelle piazze. Il punto informativo del Comitato della società Civile per il no è in piazza Tre Martiri tutti i mercoledì mattina e i sabati mattina e pomeriggio per informare la cittadinanza.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Referendum sulla giustizia: la società civile si mobilita per il No, incontro pubblico
La città di Brindisi si prepara a un nuovo appuntamento sulla riforma Nordio.
L’Italia si mobilita per sensibilizzare sui rischi del melanoma con iniziative in tutta la penisola
L’Italia si sta muovendo per sensibilizzare i cittadini sui rischi del melanoma.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Referendum Giustizia, sondaggio: avanti il 'No' se è bassa l'affluenza; Referendum sulla Giustizia, sindrome remuntada nel fronte del Sì. Così Meloni farà sentire la sua voce; Guida al referendum costituzionale sulla giustizia; Gratteri ora assegna patenti di onestà sul referendum. E il fronte del No tace.
Referendum giustizia, nuovo scontro ministero-Anm: Rendere pubblici i finanziatori del comitato per il NoLa richiesta del ministero di pubblicare i nomi dei finanziatori del comitato viene respinta con forza dall'Anm ... tg.la7.it
Referendum giustizia, in arrivo in città due big del governo: i ministri Nordio e TajaniForlì crocevia dei big del governo di centro-destra in questa fase di campagna elettorale sul referendum costituzionale ... forlitoday.it
Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo Benedetta Tobagi, componente del Consiglio Direttivo del Comitato Società Civile per il NO, ha partecipato alla trasmissione Piazza Pulita https://www.referendumgiustizia2026.it/documenti/benedetta-tobagi-a- - facebook.com facebook
L'intervista a Benedetta Tobagi, storica e scrittrice: “Con questa riforma non avremmo saputo nulla di stragi e P2”. @WandaMarra x.com