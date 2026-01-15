Sei pronto a far entrare la Personal Intelligence in ogni spazio della tua vita? Io non tanto

Se desideri integrare la Personal Intelligence nella tua quotidianità, è importante conoscere le sue funzionalità. Google ha introdotto questa tecnologia con il sistema Gemini, un assistente in grado di analizzare dati come foto, email e cronologia di ricerca per offrire risposte personalizzate. In questo modo, la Personal Intelligence si inserisce nel contesto digitale, offrendo strumenti utili, ma sollevando anche questioni sulla privacy e l’uso delle informazioni personali.

