Sei pronto a far entrare la Personal Intelligence in ogni spazio della tua vita? Io non tanto

Se desideri integrare la Personal Intelligence nella tua quotidianità, è importante conoscere le sue funzionalità. Google ha introdotto questa tecnologia con il sistema Gemini, un assistente in grado di analizzare dati come foto, email e cronologia di ricerca per offrire risposte personalizzate. In questo modo, la Personal Intelligence si inserisce nel contesto digitale, offrendo strumenti utili, ma sollevando anche questioni sulla privacy e l’uso delle informazioni personali.

Google ha presentato Personal Intelligence, un assistente integrato nel suo sistema Gemini: può accedere alle tue foto, video, mail, cronologia di ricerche e fornire risposte su misura.

