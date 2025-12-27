«Se potesse avere un appuntamento con un personaggio storico chi sarebbe?» È questa una delle domande che sono state rivolte ad Andrea Maggi, il docente pordenonese che ha raggiunto la notorietà grazie a "Il Collegio", il docu-reality che ha vissuto quest'anno una fortunata nona edizione e che in. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Andrea Maggi, i personaggi storici che avrebbe voluto incontrare e perché fa l'insegnante

Leggi anche: Andrea Maggi su quanto c'è di vero e recitato ne 'Il Collegio': «Lì sono un insegnante di altri tempi, però alla fine resto me stesso»

Leggi anche: «Noi adulti siamo i principali responsabili dell’educazione»: Andrea Maggi spiega perché

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Adolescence, Andrea Maggi: «Violenza senza un perché tra i giovani» - "Adolescence", la serie di Netflix, racconta le vicende di un tredicenne inglese arrestato per aver ucciso una coetanea per futili motivi. ilgazzettino.it

Dimitri Iannone è morto a 24 anni, ex allievo de Il Collegio. Il ricordo del prof Andrea Maggi - Nell’incidente di Villa Literno, avvenuto il 18 maggio 2024, hanno perso la vita tre giovanissimi: una ragazza di 19 anni, un ragazzo di 23 e Dimitri Iannone, di 24 anni, ex protagonista de Il ... dilei.it

Andrea Maggi: “Consenso dei genitori su educazione sessuale a scuola? Spesso ne avrebbero bisogno prima loro” - Diventato celebre come insegnante del Collegio, fenomeno televisivo degli ultimi anni, ha poi praticato ... fanpage.it

https://www.raiplay.it/video/2025/12/La-Conferenza-Stampa-di-Andrea-Maggi---Puntata-del-23122025-b0eaec48-99c5-4d91-943e-68bc7f191f51.htmlwt_mc=2.app.share.raiplay_prg_Laconferenzastampa. - facebook.com facebook