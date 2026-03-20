Passa dal Minami ritira una piantina da piantare a Siponto l’iniziativa per sensibilizzare la comunità

Un residente del quartiere Minami ha ritirato una piantina da piantare a Siponto nell’ambito di un'iniziativa di primavera. L’obiettivo è coinvolgere la comunità nella cura del territorio e rendere il quartiere più verde. L’azione mira a sensibilizzare i cittadini sulla partecipazione collettiva e sulla valorizzazione degli spazi pubblici. L’evento si inserisce in un progetto locale volto a promuovere il rispetto ambientale.

A Siponto la primavera diventa occasione di partecipazione e cura del territorio. Sabato e domenica da Minami Restaurant Café prenderà il via un’iniziativa pensata per coinvolgere cittadini e visitatori in un gesto semplice ma significativo: ritirare una piantina da Minami e piantarla liberamente a Siponto, nel punto che ciascuno riterrà più adatto, con l’obiettivo di contribuire a rendere il quartiere più verde, più colorato e più accogliente. L’idea nasce dal desiderio di trasformare un piccolo gesto individuale in un’azione condivisa, capace di avere un impatto concreto e visibile sul territorio. Il senso dell’iniziativa è proprio questo:... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Passa dal Minami ritira una piantina da piantare a Siponto, l’iniziativa per sensibilizzare la comunità Articoli correlati Leggi anche: Metal detector nelle scuole: sensibilizzare non basta, la sicurezza passa per il controllo Aggiornamenti e notizie su Passa dal Minami ritira una piantina da... Argomenti discussi: Passa dal Minami ritira una piantina da piantare a Siponto, l’iniziativa per sensibilizzare la comunità; Passa dal Minami ritira una piantina da piantare a Siponto l’iniziativa per sensibilizzare la comunità.