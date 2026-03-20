La nazionale italiana di calcio si riunisce domenica sera al Centro Tecnico Federale di Coverciano per dare il via alla

Prenderà il via domenica sera con il raduno fissato al Centro Tecnico Federale di Coverciano la "missione Mondiale" della Nazionale, impegnata giovedì 26 marzo (ore 20.45, diretta Rai 1) allo Stadio di Bergamo nella semifinale dei play-off con l’Irlanda del Nord. In caso di successo, martedì 31 marzo l’Italia si giocherebbe poi il pass per il Mondiale in trasferta con la vincente della sfida tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Le due semifinaliste sconfitte del percorso A dei play-off (Italia-Irlanda del NordGalles-Bosnia ed Erzegovina), il 31 marzo saranno invece chiamate a disputare un’amichevole. Un match che gli Azzurri giocherebbero comunque in trasferta, a Cardiff o a Zenica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Parte la "missione Mondiale" della Nazionale: ecco tutti i convocati dell'Italia

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