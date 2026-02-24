Matiasic e la cordata per Roma | politica e tifosi in apprensione

Matiasic ha avviato una trattativa con un gruppo di investitori per il futuro del club, alimentando i timori tra tifosi e politica locale. La volontà di cedere le quote ha generato discussioni tra chi teme una perdita di identità e chi aspetta dettagli più chiari. La mancanza di comunicazioni ufficiali aumenta l’incertezza, mentre si attendono risposte concrete sui prossimi passi. La situazione resta in sospeso e i supporter sono in attesa di aggiornamenti.

Al momento rimangono indiscrezioni, ma l'insistenza con cui vengono riproposte aggiungendo dettagli fa sì che la tifoseria biancorossa inizi a nutire dei dubbi sulla futura permanenza. Parliamo del caso Matiasic, ovvero le trasferte romane del presidente della Pallacanestro Trieste che, dopo una neanche tanto malcelata insofferenza nei confronti del tessuto imprenditoriale locale, avrebbe sondato più di una volta la possibilità di muovere verso Roma. In serata potrebbe arrivare una nota ufficiale a firma del presidente, per tentare di chiarire i contorni della vicenda. Il punto in questione, fino a prova contraria, sembra essere la sua possibile partecipazione nella pallacanestro della Capitale, da anni ormai relegata in campionati decisamente meno blasonati rispetto a quanto possa ambire il basket romano.