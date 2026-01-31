Pagelle Lazio Genoa i voti della sfida di Serie A

All’Olimpico si è giocata la sfida tra Lazio e Genoa, valida per la seconda giornata di Serie A. La partita si è conclusa con alcuni protagonisti in evidenza, e i voti dei giocatori riflettono le loro prestazioni. I tifosi hanno assistito a una gara combattuta, con alcune assenze e tanti spunti di discussione sui singoli. Ora è tempo di analizzare chi si è distinto e chi ha deluso, per capire meglio come le squadre si preparano alla prossima giornata.

Calciomercato Inter, idea Jones per il centrocampo: contatti serrati col Liverpool! Chiuso anche un altro colpo! Guessand Crystal Palace, è ufficiale! Ecco il sostituto di Mateta, ma la Juventus era interessata? La verità Chi è Darryl Bakola, nuovo acquisto del Sassuolo. La storia, le caratteristiche tecniche e l’identikit del centrocampista Benzema, altra mossa per lasciare l’Al-Ittihad! Cosa ha fatto l’attaccante, quel gesto appare ormai inequivocabile Diretta gol Serie A: Lazio Genoa 3-2, la decide il gol su rigore di Cataldi allo scadere! Calciomercato Inter, idea Jones per il centrocampo: contatti serrati col Liverpool! Chiuso anche un altro colpo! Dida si racconta: «Penso che il Milan stia andando bene, è un grande club. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Lazio Genoa, i voti della sfida di Serie A Approfondimenti su Lazio Genoa Pagelle Genoa Bologna, i voti della sfida di Serie A valida per la 22esima giornata Ecco le pagelle di Genoa Bologna, partita valida per la 22ª giornata di Serie A. Pagelle Lazio Fiorentina, i voti ai protagonisti della sfida per la 19a giornata di Serie A Le pagelle di Lazio-Fiorentina analizzano le prestazioni dei protagonisti della 19ª giornata di Serie A. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Gol CLAMOROSO di Bonazzoli, ALLEGRI stecca la prima: Milan-Cremonese 1-2 | Serie A Enilive | DAZN Ultime notizie su Lazio Genoa Argomenti discussi: Lecce-Lazio 0-0: Dia non punge, Romagnoli risponde presente; Lecce-Lazio 0-0, pagelle e tabellino: quantità e qualità per Ramadani e Coulibaly, bocciati Cancellieri e Dia; Genoa-Bologna 3-2, le pagelle: magia di Messias, perle anche di Ekuban e Malinovskyi; Lazio, le pagelle contro il Lecce: Romagnoli c'è, Cancellieri sotto tono. Lazio-Genoa 3-2, le pagelle: prima gioia per Taylor (6), glaciali dal dischetto Pedro (7) e Cataldi (7). Sarri (6.5) sorride al 100'La Lazio ritrova i tre punti in campionato grazie alla vittoria contro il Genoa per 3-2. Doppio vantaggio biancoceleste firmato da Pedro (rigore al ... msn.com Pagelle Lazio Genoa, Pedro e Cataldi glaciali. Isaksen gioie e dolori. Gila rischia di compromettere tutto – VOTI E COMMENTOPagelle Lazio Genoa, i voti e il commento alla prestazione dei calciatori biancocelesti scesi in campo oggi In uno Stadio Olimpico praticamente deserto, causa protesta contro il presidente Claudio Lot ... lazionews24.com Coppa Italia Femminile - Roma-Lazio 3-0 - Le pagelle del match Marco Rossi Mercanti La Roma approda in semifinale di Coppa Italia strapazzando 3-0 la Lazio nel derby di ritorno dei quarti della manifestazione. Sugli scudi Viens con una doppietta, di C - facebook.com facebook Lecce-Lazio 0-0, le pagelle della partita di serie A #SkySport #SkySerieA #SerieA #LecceLazio #Lecce #Lazio x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.