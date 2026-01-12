Paga o la mafia ucciderà tuo figlio | cede alle minacce dei vicini di casa e consegna 75mila

Da fanpage.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino, una donna di 75 anni ha denunciato di essere stata costretta a consegnare 75.000 euro ai vicini, minacciata con la frase

A Torino, una 75enne sarebbe stata costretta a consegnare ai vicini tutti i suoi risparmi sotto "minaccia della mafia", un raggiro che la donna ha denunciato dopo aver perso tutto. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: I rapitori del 15enne scrivono su WhatsApp: “Se chiami la polizia non vedi più tuo figlio”

Leggi anche: “Se lasci tuo figlio a Gaza puoi venire in Italia”: la ricercatrice vince la battaglia e atterra con il bimbo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.