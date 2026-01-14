Raccolta alimentare natalizia per la mensa dei poveri | nei pacchi la Caritas trova anche i disegni dei bimbi
Durante la raccolta alimentare natalizia della Caritas di Salerno-Campagna-Acerno, i volontari hanno scoperto con emozione che nei pacchi destinati ai bisognosi erano inclusi anche disegni realizzati dai bambini. Un gesto semplice che rappresenta un vero e proprio “nutrimento per l’anima”, capace di trasmettere speranza e solidarietà, oltre ai beni di prima necessità.
Non solo beni di prima necessità, ma un vero e proprio "nutrimento per l’anima". È stata una sorpresa commovente per gli operatori e i volontari della Caritas Diocesana di Salerno-Campagna-Acerno, durante le operazioni di smistamento della raccolta alimentare natalizia. All'apertura degli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
