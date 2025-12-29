Inversione Termica | cos’è come si forma e perché è importante in meteorologia

L’inversione termica è un fenomeno meteorologico che si verifica quando la temperatura dell’aria aumenta con l’altezza, invece di diminuire. Si forma spesso in condizioni di stabilità atmosferica e può influenzare la qualità dell’aria e le condizioni climatiche locali. Conoscere questo fenomeno è importante per interpretare correttamente i segnali del meteo, specialmente nei periodi più freddi dell’anno.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: L’ inversione termica è uno dei fenomeni meteorologici più importanti da conoscere per comprendere il comportamento dell’atmosfera, soprattutto nei mesi autunnali e invernali. Si tratta di una condizione che influisce su temperature, nebbie, qualità dell’aria e microclima locale, con effetti spesso evidenti nelle pianure e nelle vallate interne. In questo articolo di Meteo Didattica, analizziamo in modo chiaro e completo cos’è l’inversione termica, come si forma e quali conseguenze produce sul territorio italiano. Cos’è l’inversione termica. In condizioni atmosferiche normali, la temperatura diminuisce con l’aumentare della quota (circa 6,5 °C ogni 1000 metri). 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

