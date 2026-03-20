La Pro Loco di Mordano ha aggiornato il proprio sito ufficiale, puntando a una presenza online più incisiva. La presidente Ilka Marks ha annunciato il lancio della nuova versione, con l’obiettivo di offrire maggiori informazioni e promuovere il patrimonio locale. La rinnovata piattaforma permette ai visitatori di accedere facilmente a contenuti e iniziative legate al territorio.

La Pro Loco di Mordano punta forte su web e digitale per promuovere e valorizzare il territorio. Nei giorni scorsi, infatti, l’associazione guidata dalla presidente Ilka Marks ha messo in rete la nuova release del proprio sito ufficiale ( www.proloco-mordano.it ) con l’aggiunta di alcune sezioni speciali. La volontà è quella di fornire a visitatori, residenti o semplici curiosi una vera vetrina digitale sempre più ricca di informazioni. Dagli approfondimenti sulla storia degli angoli più suggestivi del capoluogo e della frazione di Bubano a tutte le informazioni relative all’ospitalità. Una carrellata che va dalle due torri gemelle di fine Ottocento, autentico simbolo di Mordano all’ingresso del centro storico, al più antico Torrione Sforzesco di Bubano dove gravitano tante iniziative targate Pro Loco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo sito e maggiori informazioni. La Pro loco è sempre più digitale: "Promuovere il patrimonio locale"

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