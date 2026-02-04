Nasce a Traversara la Pro Loco | impegno per valorizzare il patrimonio locale e promuovere il senso di comunità

A Traversara nasce la Pro Loco, un nuovo gruppo per valorizzare il patrimonio locale e rafforzare il senso di comunità. La decisione arriva dopo un anno difficile, segnato da dolore e incertezza. Ora, con questa iniziativa, i residenti vogliono riscoprire l’orgoglio di appartenere al paese e rilanciare le tradizioni. La Pro Loco si impegna a organizzare eventi e attività che coinvolgano tutti, per ridare vita al cuore della comunità.

A Traversara, nel cuore della Romagna, è nata una nuova voce per il paese. Non una parola di politica, né un manifesto elettorale, ma un'idea semplice eppure potente: quella di riscoprire il senso di comunità dopo un'annata segnata dal dolore. Il 4 febbraio 2026, in un'aula scolastica ridotta a rifugio temporaneo durante l'alluvione del settembre 2024, si è costituita la Pro Loco di Traversara. Tre donne al comando, un'idea chiara, e già oltre cento soci iscritti in meno di due settimane. È un segno, non solo di speranza, ma di volontà collettiva: il paese non vuole arrendersi. Noris Marchetti, ex imprenditrice locale, è la presidente.

