L’IA dice a Gattuso i convocati dell’Italia per i playoff dei Mondiali 2026 | fuori Retegui c’è Gallo

L'Intelligenza Artificiale ha fornito a Rino Gattuso l'elenco dei convocati dell’Italia per i playoff dei Mondiali 2026. Nella lista sono presenti vari calciatori selezionati secondo parametri di rendimento e forma attuali, escludendo Retegui e includendo Gallo. La comunicazione si basa esclusivamente su dati oggettivi, senza considerazioni di natura personale o strategica. La lista definitiva sarà annunciata dal tecnico nelle prossime ore.