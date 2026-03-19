L’IA dice a Gattuso i convocati dell’Italia per i playoff dei Mondiali 2026 | fuori Retegui c’è Gallo
L'Intelligenza Artificiale ha fornito a Rino Gattuso l'elenco dei convocati dell’Italia per i playoff dei Mondiali 2026. Nella lista sono presenti vari calciatori selezionati secondo parametri di rendimento e forma attuali, escludendo Retegui e includendo Gallo. La comunicazione si basa esclusivamente su dati oggettivi, senza considerazioni di natura personale o strategica. La lista definitiva sarà annunciata dal tecnico nelle prossime ore.
Alla vigilia delle convocazioni di Rino Gattuso per i playoff mondiali, abbiamo chiesto all'Intelligenza Artificiale di dare una mano al CT azzurro stilando un elenco dei calciatori basato esclusivamente su criteri meritocratici attuali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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