A Milano il corteo pro Palestina e pro Venezuela Il figlio di Hannoun | In carcere dovrebbe esserci Netanyahu

A Milano si è svolto un corteo organizzato dall'Api-Associazione Palestinesi d'Italia, con partecipanti che hanno attraversato via Giacosa verso piazza della Repubblica. L'evento ha visto la presenza di diverse centinaia di persone, che hanno espresso solidarietà alla Palestina e al Venezuela. Tra i partecipanti, le dichiarazioni del figlio di Hannoun hanno attirato l'attenzione, chiedendo che Netanyahu sia in carcere. La manifestazione si inserisce nelle azioni di solidarietà abituali della città.

Milano, 10 gennaio 2026 – Come ogni sabato a Milano, diverse centinaia di persone sono partite poco fa da via Giacosa, diretti in piazza della Repubblica, per il consueto corteo organizzato dall'Api-Associazione Palestinesi d'Italia. Un migliaio circa, secondo la questura, i partecipanti che chiedono di “fermare il genocidio in Palestina” e “libertà per tutti i prigionieri”. Tra gli striscioni esposti anche le foto di Mohammad Hannoun, l'architetto palestinese arrestato il 27 dicembre scorso con l'accusa di aver finanziato, insieme ad altre persone, Hamas. La sosta in via Venini. I manifestanti si sono fermati in presidio davanti ai locali dell'associazione filo palestinese La cupola d'oro, in via Venini, nel cuore del quartiere Nolo, recentemente posti sotto sequestro dalla Guardia di finanza a seguito dell'inchiesta su presunti finanziamenti illeciti a favore di Hamas. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Milano il corteo pro Palestina e pro Venezuela. Il figlio di Hannoun: “In carcere dovrebbe esserci Netanyahu” Leggi anche: A Milano il corteo del sabato pro Palestina e pro Maduro Leggi anche: Corteo pro Pal, ma a Sesto San Giovanni. In testa Mohammad Hannoun: "Con la Palestina fino alla liberazione" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. ; Corteo Pro Pal a Milano, scontri polizia-manifestanti: Scritte contro Meloni, petardi e vetrine rotte; Attacco al Venezuela, protesta sotto il consolato Usa a Milano. Al presidio di unisce la galassia ProPal; Corteo a Milano sabato 10 gennaio per Palestina e Venezuela: il percorso. A Milano un corteo per la Palestina e per il Venezuela - Il corteo partirà da via Giacosa per arrivare in piazza Repubblica, e passerà anche davanti al locale di via Venini sottoposto a sequestro dall'autorità giudiziaria di Milano nell'ambito dell'indagine ... msn.com

