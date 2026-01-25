Roma-Milan | probabili formazioni orario dove vederla tv e streaming arbitro e classifica Serie A

Roma-Milan, uno dei match più attesi della giornata di Serie A, si giocherà questa sera allo Stadio Olimpico. L'incontro, con probabili formazioni e orario ancora da confermare, sarà trasmesso in diretta su canali tv e piattaforme streaming. L'arbitro designato e le eventuali variazioni di formazione saranno aggiornate in tempo reale. La partita potrebbe influenzare la classifica, rendendo questo scontro uno degli appuntamenti più interessanti della stagione.

Questa sera allo Stadio Olimpico è in programma un big match che potrebbe già essere cruciale per la corsa alla Champions League. La Roma di Gasperini ospita il Milan di Allegri, nella gara valida per la 22a giornata di Serie A. I giallorossi arrivano da una settimana molto positiva, con due vittorie consecutive tra campionato, con il Torino e in Europa con lo Stoccarda. Il neo arrivato Malen si è già calato alla perfezione negli schemi del tecnico piemontese, dimostrando di avere le caratteristiche ideali per incrementare il livello offensivo del gruppo. Dall'altra parte però, i rossoneri vogliono tenere aperto uno spiraglio per lo scudetto, che in caso di vittoria nella capitale, disterebbe solamente tre punti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

