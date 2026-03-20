Un minore straniero non accompagnato ha dichiarato di sentirsi a suo agio nel centro di accoglienza, dove afferma di imparare molte cose quotidianamente. Ha aggiunto di voler costruire un proprio futuro e di aspirare a diventare indipendente. La sua testimonianza riflette un senso di tranquillità e soddisfazione nell’ambiente in cui si trova attualmente.

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - “Sto bene qui, in questo centro mi trovo molto bene. Mi sento tranquillo e sto imparando tante cose ogni giorno. Ho fatto amicizie qui in Italia, esco”. A parlare è Kaiss, 17 anni, tunisino, oggi ospite del centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati di Sicignano degli Alburni. Un racconto semplice, diretto, che restituisce il senso di un percorso fatto di stabilità, relazioni e piccoli ma significativi passi avanti. La sua quotidianità è fatta di impegni e crescita. “Le giornate sono piene, tra il lavoro e le attività - dice - Questo mi aiuta a pensare al mio futuro”. Al centro del suo percorso c'è l'apprendistato nel settore edile, un'esperienza che per lui rappresenta molto più di un semplice lavoro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Migranti, Kaiss (minore non accompagnato): "Qui costruisco mio futuro, voglio diventare indipendente"

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Migranti, Kaiss (minore non accompagnato): “Qui costruisco il mio futuro”

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